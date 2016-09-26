Блоги
Прогулка по зимней Красивой Мече. Приглашаю вас на мою лыжню в самое живописное место Лебедянско...
Вот такое сообщение было опубликовано 02 января 2017 года "GOROD48 рассказал перед новым годом ...
Во время своей декабрьской пресс-конференции Президенту пришлось отвечать на вопрос о ползучем ...
Здесь разруха и насилье И холодный злобный смех... Хороша страна Россия! Неужели лучше всех?! Анд...
04 января 2017 г. в 13 часов на стадионе «Янтарь» будет проведён блицтурнир по футболу на снегу ме...
Недавно перебирал всякие записи и набрел на сохраненный текст с очень интересными размышлениями. К с...
Село Верхнее Брусланово, что находится ныне в Краснинском районе Липецкой области, когда-то относило...
Но, похоже, партия-подросток не боится даже папу. На прошлой неделе «Единой России» исполнилось 15 л...
Попал турист в Липецк, захотел в туалет. Родственников, знакомых в городе нет, куда сходить не знает...
Начиная с 15 века, южную границу Руси стали укреплять, началось строительство новых крепостей дале...
Данное видео о красоте нашей Липецкой области. Во всяком случае, о той ее части, что мы успели «подс...
К тому времени кто-то из кандидатов в президенты либо умрет, либо сойдет с ума. Сегодня вбил в поиск...
Письмо о передаче патента на новую технологию строительства в Италию, т. к. в России, чем дороже для строителей, тем лучше-новые технологии не нужны!!
Boris <boris@liptpp.ru>18 октября, 9:10В градостроительный департаментМэрии г. Триест Уважа...
Малышке Анечке Воскобойниковой из села Доброе Липецкой области предстоит очередная операция в Сербии...
В военную прокуратуру Тамбовского гарнизона поступило обращение гражданина Вострикова И.В...
Для нервных читателей и психиатров сообщаю: данный текст является оценочным суждением, со мной можно...
Недавно встретил одного знакомого. Он рассказал, что очередная иностранная компания хотела построить...
У каждого региона России есть свои легенды и страшилки, которыми пугают детей перед сном. Сегодня по...
В последний погожий и тёплый осенний день 9 октября 2016 года наша маленькая экспедиция отправилас...
С 1 по 10 октября 2016 года в помещении спортивной школы №4 проходил чемпионат Липецкой области по ш...
В преддверии очередного осеннего призыва военная прокуратура Тамбовского гарнизона продолжает работу...
Многие легенды нашей местности связаны с каменными валунами, и, прямо сказать, добрая их половина ...
Один из многих достойных примеров восстановления заброшенного храма. Небольшой рассказ о церкви в ни...
Прибегает муж домой и радостно кричит: - Жена, жена, я в партию вступил! Она недовольно ворчит: - Во...
День Пожилого Человека был учрежден в 1990 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных нац...
Липецкая региональная общественная организация поддержки многодетных семей "Благополучие" ...