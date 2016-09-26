Красивая Меча - лыжная Прогулка по зимней Красивой Мече. Приглашаю вас на мою лыжню в самое живописное место Лебедянско...

Наденька вернулась в семью Вот такое сообщение было опубликовано 02 января 2017 года "GOROD48 рассказал перед новым годом ...

Смысловые извращенцы Во время своей декабрьской пресс-конференции Президенту пришлось отвечать на вопрос о ползучем ...

Тракторный район, резервация Липецка или аномальная зона? Здесь разруха и насилье И холодный злобный смех... Хороша страна Россия! Неужели лучше всех?! Анд...

Турниры и не только. 04 января 2017 г. в 13 часов на стадионе «Янтарь» будет проведён блицтурнир по футболу на снегу ме...

Современная культура и мораль: цена вопроса и инструменты давления Недавно перебирал всякие записи и набрел на сохраненный текст с очень интересными размышлениями. К с...

Покровская церковь в Верхнем Брусланове Село Верхнее Брусланово, что находится ныне в Краснинском районе Липецкой области, когда-то относило...

Зачем Липецкие чиновники делают из Липчан гаденышей? Попал турист в Липецк, захотел в туалет. Родственников, знакомых в городе нет, куда сходить не знает...

Сторожевая служба Лебедяно-Данковского края Начиная с 15 века, южную границу Руси стали укреплять, началось строительство новых крепостей дале...

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В 2024 году выборов в России не будет К тому времени кто-то из кандидатов в президенты либо умрет, либо сойдет с ума. Сегодня вбил в поиск...

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«военный прокурор разъясняет» В военную прокуратуру Тамбовского гарнизона поступило обращение гражданина Вострикова И.В...

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Страшилки нашего городка У каждого региона России есть свои легенды и страшилки, которыми пугают детей перед сном. Сегодня по...

Гибельное поле В последний погожий и тёплый осенний день 9 октября 2016 года наша маленькая экспедиция отправилас...

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Хаос Вязовой Вершины Многие легенды нашей местности связаны с каменными валунами, и, прямо сказать, добрая их половина ...

Казанская церковь в Каменке Тербунского района Один из многих достойных примеров восстановления заброшенного храма. Небольшой рассказ о церкви в ни...