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Убрал препятствие движению
19s 987ms
Убрал препятствие движению
Александр Федоров
26.09.2016
9884
Ездюк....
33s 847ms
Ездюк....
Андрей
18.09.2016
2084
Вихрь в Сенцово
52s 331ms
Вихрь в Сенцово
Олег Филонов
29.07.2016
4820
Lexus на красный
15s 125ms
Lexus на красный
Vadimos
08.07.2016
4301
Липецк,Хладокомбинат 24.06.16
30s 198ms
Липецк,Хладокомбинат 24.06.16
Андрей
30.06.2016
7754
Вошь на гребешке
1mn 36s
Вошь на гребешке
skrip
25.06.2016
4076
ДТП на остановке площадь заводская
ДТП на остановке площадь заводская
Адик
12.06.2016
4625
Коммунальщики-варвары
Коммунальщики-варвары
Рябинка
12.10.2015
10135

Облако тегов

армия война выборы геополитика Интернет информационная война Липецк оппозиция политика пропаганда Путин Россия СМИ США Украина

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Новости GOROD48

Блоги

Тракторный район, резервация Липецка или аномальная зона?
Здесь разруха и насилье И холодный злобный смех... Хороша страна Россия! Неужели лучше всех?! Анд...
Эмет
25.12.2016 12:50:18
1868
20
Турниры и не только.
04 января 2017 г. в 13 часов на стадионе «Янтарь» будет проведён блицтурнир по футболу на снегу ме...
Виктор
23.12.2016 20:58:05
918
Современная культура и мораль: цена вопроса и инструменты давления
Недавно перебирал всякие записи и набрел на сохраненный текст с очень интересными размышлениями. К с...
Алексей Власов
18.12.2016 16:53:00
1560
37
Покровская церковь в Верхнем Брусланове
Село Верхнее Брусланово, что находится ныне в Краснинском районе Липецкой области, когда-то относило...
Виктор Смагин
15.12.2016 10:02:15
1820
24
«Единой России» напомнили об уголовной ответственности
Но, похоже, партия-подросток не боится даже папу. На прошлой неделе «Единой России» исполнилось 15 л...
Луговой
09.12.2016 13:34:44
3429
1
Зачем Липецкие чиновники делают из Липчан гаденышей?
Попал турист в Липецк, захотел в туалет. Родственников, знакомых в городе нет, куда сходить не знает...
Эмет
30.11.2016 17:49:45
4360
42
Сторожевая служба Лебедяно-Данковского края
Начиная с 15 века, южную границу Руси стали укреплять, началось строительство новых крепостей дале...
Николай Скуратов
20.11.2016 08:49:34
3061
Сохраняя красоту. Липецкая область
Данное видео о красоте нашей Липецкой области. Во всяком случае, о той ее части, что мы успели «подс...
Виктор Смагин
12.11.2016 16:07:12
3143
В 2024 году выборов в России не будет
К тому времени кто-то из кандидатов в президенты либо умрет, либо сойдет с ума. Сегодня вбил в поиск...
Луговой
11.11.2016 08:57:12
4238
1
Письмо о передаче патента на новую технологию строительства в Италию, т. к. в России, чем дороже для строителей, тем лучше-новые технологии не нужны!!
Boris <boris@liptpp.ru>18 октября, 9:10В градостроительный департаментМэрии г. Триест Уважа...
Валерий Дворников
02.11.2016 17:17:31
3037
19
Малышке Анечке из многодетной семьи нужна ваша помощь
Малышке Анечке Воскобойниковой из села Доброе Липецкой области предстоит очередная операция в Сербии...
Многодетные семьи Липецкой области
02.11.2016 16:01:27
2857
«военный прокурор разъясняет»
В военную прокуратуру Тамбовского гарнизона поступило обращение гражданина Вострикова И.В...
ВПТГ
02.11.2016 12:05:06
2866
5
Палатка №6, или Сказание о том, как геронтократия превращает Россию в Симулякрию
Для нервных читателей и психиатров сообщаю: данный текст является оценочным суждением, со мной можно...
Королев
29.10.2016 16:23:27
3920
67
Чего ждать-то?
Недавно встретил одного знакомого. Он рассказал, что очередная иностранная компания хотела построить...
Алексей Власов
25.10.2016 14:37:17
4134
49
Страшилки нашего городка
У каждого региона России есть свои легенды и страшилки, которыми пугают детей перед сном. Сегодня по...
Эмет
15.10.2016 22:21:11
5181
46
Гибельное поле
В последний погожий и тёплый осенний день 9 октября 2016 года наша маленькая экспедиция отправилас...
Николай Скуратов
12.10.2016 10:17:21
4247
88
Мой друг стал чемпионом области!
С 1 по 10 октября 2016 года в помещении спортивной школы №4 проходил чемпионат Липецкой области по ш...
Илья Крутиков
11.10.2016 01:56:30
3903
42
Военная прокуратура Тамбовского гарнизона проверяет готовность к осеннему призыву на военную службу
В преддверии очередного осеннего призыва военная прокуратура Тамбовского гарнизона продолжает работу...
ВПТГ
07.10.2016 13:38:52
3382
6
Хаос Вязовой Вершины
Многие легенды нашей местности связаны с каменными валунами, и, прямо сказать, добрая их половина ...
Николай Скуратов
04.10.2016 07:40:22
3209
Казанская церковь в Каменке Тербунского района
Один из многих достойных примеров восстановления заброшенного храма. Небольшой рассказ о церкви в ни...
Виктор Смагин
03.10.2016 19:33:01
4107
70
История бывшего «Единоросса»
Прибегает муж домой и радостно кричит: - Жена, жена, я в партию вступил! Она недовольно ворчит: - Во...
Эмет
01.10.2016 19:43:40
4082
115
Праздник или констатация?
День Пожилого Человека был учрежден в 1990 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных нац...
Виктор
01.10.2016 17:08:59
2789
14
Пейте козье молоко - будете здоровы
Липецкая региональная общественная организация поддержки многодетных семей "Благополучие" ...
Многодетные семьи Липецкой области
23.09.2016 17:57:31
3507
Публичные послушания
Дурят нашего брата! Повсеместно и каждую секунду. Под шумок от выборов депутатов с большим весом,...
Королев
20.09.2016 23:36:38
3732
40
Заповедное урочище Плющань
Урочище Плющань, являющееся одним из кластеров заповедника Галичья Гора, расположилось вдалеке от фе...
Виктор Смагин
20.09.2016 12:20:10
2676
4
Липецкий Клуб Анонимных Дедов Морозов приглашает в свои ряды участников.
Липецкий Клуб Анонимных Дедов Морозов приглашает в свои ряды участников.Анонимные деды морозы (АДМ) ...
Виталий Гаков
17.09.2016 16:35:16
3243
14
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